Sargento dos Bombeiros é expulso da corporação por vender falsos atestados de regularidade

A expulsão de Ednaldo Gonçalves Sebastião foi divulgada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta quarta (23). Segundo a portaria da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), foi constatado que ele vendeu falsos atestados de regularidades para duas empresas em 2023

a Corregedoria Geral da SDS considerou o sargento incapaz de continuar integrando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (PMPE), e o expulsou da corporação. (Foto: Reprodução/Google Street View)

O segundo sargento do do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Ednaldo Gonçalves Sebastião, foi expulso da corporação por vender falsos Atestados de Regularidade do CBMPE para duas empresas em 2023. A expulsão de Ednaldo foi divulgada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta quarta (23).

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), foi constatado que Ednaldo, em 2023, recebeu dinheiro de duas firmas para fornecer falsos documentos de regularidades necessárias para o funcionamento legal de empresas.

Diante do crime, a Corregedoria Geral da SDS considerou Ednaldo incapaz de continuar integrando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (PMPE), o expulsou da corporação.