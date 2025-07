Sargento da PM condenado por estuprar criança de 11 anos é expulso da corporação

Ezequiel Faustino de Souza foi condenado a mais de 10 de prisão por ter estuprado uma criança de 11 anos. A expulsão dele foi divulgada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta quarta (23)

Portaria da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) divulgou, no Diário Oficial desta quarta (23), a expulsão do ex-sargento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) (Foto: Arquivo/SDS)

O terceiro sargento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) Ezequiel Faustino de Souza foi expulso da corporação por estuprar diversas vezes uma criança, de 11 anos à época do crime. A exclusão do agora ex-PM foi publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta quarta (23), em uma portaria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Segundo as informações divulgadas pela SDS, Ezequiel foi considerado culpado e condenado a mais de 10 anos de prisão em 2021, por ter atraído a criança para a residência onde ele morava e ter abusado dela. A situação se repetiu diversas vezes. Não foram divulgadas informações sobre quando o crime aconteceu.

Em função da condenação, a Corregedoria Geral da SDS considerou que Ezequiel é incapaz de permanecer integrado à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e decidiu pela sua exclusão da corporação.