Velório de Preta Gil será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Preta Gil (foto: Instagram/Reprodução)

O velório de Preta Gil será na próxima sexta-feira (25/7), em uma cerimônia aberta ao público. A despedida da cantora ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A artista morreu no último domingo (20/7) depois de uma longa batalha contra o câncer.

A informação foi confirmada em publicação no perfil da cantora no Instagram. A cerimônia será realizada das 9h às 13h.

