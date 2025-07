Homem morre afogado em barragem na zona rural de Pesqueira

Luidson Carlos Silva de Oliveira, de 33 anos, estava em uma pescaria com três amigos no último sábado (19). O corpo da vítima foi encontrado pelo irmão no domingo (20)

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um homem de 33 anos, identificado como Luidson Carlos Silva de Oliveira, morreu afogado em uma barragem no Sítio Santa Rosa, zona rural de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, no último sábado (19).

A vítima estava participando de uma pescaria com mais três amigos. Segundo informações dadas por uma dessas pessoas, Luidson desapareceu logo após o grupo lançar uma rede de pesca na água.

Segundo o irmão da vítima, eles tentaram localizar Luidson no mesmo dia, mas não obtiveram sucesso. O corpo do homem de 33 anos foi encontrado na manhã do domingo (20).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.