ONU acusa Israel de matar mais de 1.000 palestinos que buscavam ajuda desde maio

Um menino palestino aguarda uma refeição em uma cozinha beneficente na área de Mawasi, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 22 de julho de 2025. O chefe do maior hospital de Gaza disse que 21 crianças morreram de desnutrição e fome no território palestino nos últimos três dias, em meio a um ataque devastador das forças israelenses. (Foto: AFP) ( AFP)