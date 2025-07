Secretário de Estado de Portugal visita Gabinete Português de Leitura, no Recife

Viista do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, ao Gabinete Português de Leitura (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, está cumprindo uma agenda no Brasil e esteve no Recife nesta segunda-feira (21) para visitar algumas instituições ligadas à comunidade portuguesa na cidade, entre elas o Gabinete Português de Leitura, localizado no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.



Emídio Sousa também visitou as instalações do Posto Consular, da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CEPSU) e do Real Hospital Português. Nos últimos dias, o secretário passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Brasília.



“Esta primeira vinda que é em grandes cidades e em grandes estados tem superado muito as minhas expectativas. Eu vinha essencialmente numa perspectiva de perceber como é que estava o associativismo português, as suas ambições, as suas dificuldades, perceber também como é que estavam a funcionar os nossos serviços consulares”, contou o secretário.

Início



“Iniciei minhas funções há cerca de 1 mês e meio e escolhi o Brasil como primeiro destino e procurei fazer o máximo durante os 11 dias que vou estar aqui no Brasil”, comentou durante a visita ao Gabinete. Ele explicou ainda que o país foi uma de suas prioridades na lista de localidades a visitar, por se tratar de um “país irmão” de Portugal.