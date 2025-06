Portugal reabre buscas pelo desaparecimento de Madeleine McCann

Madeleine tinha três anos quando desapareceu (Acervo pessoal)

A Polícia Judiciária de Portugal anunciou nesta segunda-feira (2/6) que retomará as buscas por pistas do desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido há 17 anos. A operação será realizada com apoio da Polícia Federal Alemã nos arredores da Praia da Luz, no Algarve, região sul de Portugal, onde a menina britânica desapareceu em 2007.

Madeleine tinha três anos quando desapareceu do quarto de um apartamento alugado por sua família no resort Ocean Club, durante férias em Portugal. O caso ganhou grande repercussão internacional e, desde então, várias linhas de investigação foram abertas, mas sem conclusões definitivas.

A nova etapa das buscas é resultado de um mandado emitido pelo Ministério Público de Brunswick, no norte da Alemanha, que conduz uma investigação preliminar sobre Christian Bruckner, apontado como principal suspeito no caso.

1 / 2 2 / 2 < >



Confira as informações completas no Metrópoles.