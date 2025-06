Portugal notifica 5,3 mil brasileiros para deixarem o país

Governo português iniciou envio de notificações para quase 34 mil imigrantes com pedidos de legalização indeferidos; brasileiros são o segundo grupo mais afetado

Domínio público (Bandeira de Portugal)

O governo de Portugal começou a notificar 5.386 brasileiros para que deixem o país voluntariamente, após a negação dos pedidos de residência pelas autoridades portuguesas. A medida faz parte de uma ampla ação que envolve 33,9 mil imigrantes com solicitações de legalização indeferidas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (2/6) pela imprensa local.



Segundo o jornal Público, as notificações estão sendo emitidas pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que tem encaminhado, em média, 2 mil comunicados por dia. Após o aviso, os estrangeiros têm 20 dias para sair de Portugal de forma voluntária. Caso contrário, poderão ser expulsos coercitivamente, com acompanhamento das forças de segurança.



“Nós tínhamos 18 mil indeferimentos, agora, são quase 34 mil”, afirmou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, durante coletiva de imprensa em Lisboa. De acordo com ele, o aumento dos casos levou à aceleração do processo de notificações, especialmente nas últimas semanas de maio.

O procedimento de abandono voluntário está previsto na legislação portuguesa. “Essa notificação, no regime português, permite o abandono voluntário e só leva ao abandono coercivo depois de um novo procedimento”, explicou o ministro, em entrevista ao jornal Público.

Grupos



Os brasileiros são o segundo maior grupo de imigrantes afetados pela medida, ficando atrás apenas dos indianos. Veja os números divulgados:

- Indianos: 13.466

- Brasileiros: 5.386

- Bangladeses: 3.750

- Nepaleses: 3.279

- Paquistaneses: 3.005

- Argelinos: 1.054

- Marroquinos: 603

- Colombianos: 236

- Venezuelanos: 234

- Argentinos: 180

- Outras nacionalidades: 2.790



No total, a AIMA recebeu 184 mil pedidos de regularização, dos quais cerca de 150 mil foram aceitos. A taxa de rejeição é de 18,5%, o que significa que quase dois em cada dez pedidos com decisão final foram recusados.

A expectativa do governo é que o número de notificações continue aumentando nas próximas semanas, à medida que os pedidos ainda pendentes de análise forem avaliados.

Confira as informações no Correio Braziliense.