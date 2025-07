Criança de 6 anos baleada na cabeça durante festa infantil morre no Hospital da Restauração

Caso aconteceu na noite deste domingo (20), durante uma festa infantil em Jaboatão dos Guararapes. Emile Vitória Guimarães, de seis anos, foi atingida na cabeça. Ela estava internada em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Recife

Emile Vitória Guimarães, de seis anos, era uma das convidadas no evento e foi atingida na cabeça por dois tiros (Foto: Cortesia)

A criança de seis anos baleada na cabeça durante uma festa infantil na noite deste domingo (20), morreu na manhã desta segunda (21), no Hospital da Restauração (HR), onde estava internada, em estado grave. A morte da garota foi confirmada à equipe de reportagem do Diario por familiares.

Emile Vitória Guimarães, de seis anos, estava em um aniversário infantil no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quando tudo aconteceu. Segundo informações de testemunhas, um homem de 49 anos, principal suspeito do crime, teria entrado na festa e efetuado disparos de arma de fogo. Emile foi atingida na cabeça.

Além da garota, a aniversariante, de idade não informada, e um jovem de 19 anos foram atingidos de raspão.

Flagrante

Procurada pelo Diario, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) confirmou que foi acionada para o caso e que realizou a prisão do homem suspeito do crime em flagrante.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o suspeito foi preso em e autuado por tentativa de homicídio, por meio da da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

Ainda segundo a PCPE, o autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.