Pernambuco recebe caminhão-tanque e armamentos para combater crimes

Raquel Lira em entrega de viaturas no Palácio do campo das Princesas (Nivaldo Neto)

Após anunciar a queda no número de homicídios em Pernambuco pelo 14º mês consecutivo, o governo do estado entregou novos veículos para as polícias Civil e Militar, além de 675 simulacros tipo pistola, 75 miras holográficas e magnificadores óticos, 526 coletes dissimulados, 10 dispositivos móveis multiespectrais para o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB). A cerimônia de entrega foi realizada nesta sexta-feira (18) no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

De acordo com a gestão estadual, os novos equipamentos tiveram um custo de R$ 7,4 milhões, sendo R$ 6,6 milhões destinados para as polícias e Corpo de Bombeiros. A entrega inclui caminhonetes 4x4 para uso do trabalho operacional da Polícia Militar, com recursos do Tesouro Estadual, no valor de R$ 804,3 mil ao ano.

Entre os veículos entregues estão cinco micro-ônibus, três para a PMPE e dois para o Corpo de Bombeiros, além de um caminhão-tanque abastecedor de querosene de aviação (QAV) para o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAEr).

“Os pontos de abastecimento para helicópteros são escassos, especialmente em áreas remotas, como o sertão, onde as opções se resumem a Petrolina ou Paulo Afonso. Esses deslocamentos demandam tempo e podem impactar a eficiência das operações. Em situações como a erradicação de plantações ilegais, por exemplo, a presença do caminhão-tanque próximo ao local da operação é crucial. Ao permitir o reabastecimento imediato do helicóptero, ele minimiza o tempo de inatividade da aeronave, otimizando sua atuação e evitando longos deslocamentos”, explicou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

“Nós temos a melhor tropa do Brasil, sendo que ela tem que estar bem equipada para poder garantir que possam trabalhar na sua plenitude. Em agosto vocês vão ver mais 2.400 policiais militares sendo nomeados na Arena Pernambuco. São vitórias que a gente conquista: 14 meses de redução de homicídio e 14 meses de redução de crime contra o patrimônio. E é claro que todo mundo quer ver a presença do policial na rua. Para isso, ele precisa ter equipamento adequado”, destacou a governadora Raquel Lyra.

“São equipamentos de última geração, utilizados por forças especiais no mundo inteiro, e que, para nós, vão proporcionar uma resposta mais eficiente frente à criminalidade. Além disso, há o reforço na frota com viaturas 4x4, fundamentais por permitirem o acesso a áreas rurais e de difícil circulação”, explicou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres.

“Eles serão direcionados para o nosso Grupamento Marítimo, principalmente no transporte de tropa, que hoje é uma necessidade muito grande. Temos entre 30 e 40 militares que precisam ser transportados diariamente e esses ônibus vão ajudar bastante. Também vão ser utilizados em operações, tanto no período de inverno, quanto no período de verão”, disse o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Iremberg Leal Barros.