Jovem morre em ação policial em Porto de Galinhas; PM diz que "reagiu"

IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)

Um jovem de 21 anos morreu e outro de 20 anos ficou ferido em uma ação da Polícia Militar (PM) realizada na comunidade Salinas, em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife.

O caso aconteceu na sexta (18) e foi confirmado, nesta segunda (21), pela Polícia Civil, por meio de nota.

No comunicado, a Polícia Civil disse que a equipe da Polícia Militar reagiu a “uma injusta agressão”.

O jovem ferido foi autuado por uma equipe da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul do DHPP.

A autuação foi feita por causa dos crimes de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

“O autuado e outro indivíduo, de 21 anos, efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares, que reagiram à injusta agressão. Ambos foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, mas o suspeito de 21 anos não resistiu aos ferimentos”, disse a nota.

Na ocorrência, informou a Polícia Civil, foram apreendidas drogas.

“Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis”, acrescentou.

O corpo do jovem morto foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.



Como foi

De acordo com a PM, os policiais foram acionados para uma ocorrência de tráfico de drogas na comunidade.



Na ação, as equipes viram dois suspeitos, um deles portando uma arma de fogo.



A Polícia Militar informou que os dois homens foram os primeiros a atirar, após perceberem a chegada do efetivo. No confronto, um deles, que não teve o nome divulgado, foi baleado e teve a arma apreendida pelos policiais.



O nome dele também não foi divulgado. De acordo com a Polícia Militar, os dois homens tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas.



Dados

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS). entre janeiro e junho de 2025, 21 pessoas foram assassinadas em Ipojuca.

O número é quase o dobro dos 11 casos registrados na cidade no mesmo período em 2024.