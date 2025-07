Fogo destrói caminhão-cegonha e outros 11 veículos

O caso foi registrado por volta das 7h desta segunda (21), no quilômetro 71 da BR 116, em Cabrobó, no Sertão pernambucano, segundo PRF

Caminhão e 11 veículos foram destruídos (PRF)

Um incêndio destruiu um caminhão-cegonha e outros 11 veículos transportados por ele.



O caso foi registrado por volta das 7h desta segunda (21), no quilômetro 71 da BR 116, em Cabrobó, no Sertão pernambucano.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista relatou que seguia pela rodovia, quando percebeu fumaça saindo do veículo.

O condutor disse para a PRF que parou no acostamento e saiu do veículo.



Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo.