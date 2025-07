Clima tenso no Santa Cruz: vestiário vira palco de 'lavagem de roupa suja' após derrota

Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

Após mais uma derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, o clima no vestiário do Santa Cruz ficou extremamente tenso. Segundo o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o ambiente pós-jogo foi marcado por gritos, cobranças e forte insatisfação de jogadores, comissão técnica e dirigentes. O episódio foi descrito como uma verdadeira “lavagem de roupa suja”.

A insatisfação foi generalizada. O volante Gabriel Galhardo foi um dos primeiros a se manifestar, questionando a postura do elenco no segundo turno da competição e classificando o desempenho da equipe como "moroso". O desabafo refletiu a frustração com a queda de rendimento do time, que teve um início promissor, mas vive uma fase lamentável.

Na mesma linha, o CEO da transição da SAF, Pedro Henriques, adotou um tom duro ao cobrar comprometimento dos atletas. Deixou claro que deseja no elenco apenas jogadores verdadeiramente engajados com o objetivo do acesso.

O auxiliar técnico Gabriel Cabo também se pronunciou, cobrando foco total no objetivo principal da temporada: o acesso. Já o executivo de futebol, Harlei Menezes, defendeu o esforço da diretoria em proporcionar uma boa estrutura ao elenco e exigiu uma mudança urgente de postura.

Na coletiva, o técnico Marcelo Cabo confirmou o clima pesado no vestiário e relatou uma reunião intensa que durou mais de 30 minutos após o apito final. “Foi um vestiário de cobrança, de lavagem de roupa suja. É meu dever como comandante. O que aconteceu hoje é inadmissível. Precisamos entender por que o Santa Cruz foi um no primeiro turno e está sendo outro agora. A comissão técnica é a mesma, os jogadores são os mesmos. Algo precisa mudar”, afirmou o treinador.

Com 24 pontos, o Santa Cruz caiu para a terceira posição no Grupo A3. A equipe tricolor foi ultrapassada pelo Central, que empatou com o Sousa-PB e chegou aos 25 pontos, assumindo a liderança. O América-RN, por sua vez, venceu o Treze-PB e também alcançou os 24 pontos, ultrapassando a Cobra Coral pelo critério de saldo de gols (10 contra 7).

A Cobra Coral, que chegou a liderar o grupo com folga, vive momento de queda de rendimento. O próximo compromisso do Santa Cruz será contra o Treze-PB no domingo (27), às 16h, contra o Treze-PB, no estádio do Arruda.