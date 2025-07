Duplo homicídio: irmãos são mortos a tiros em via pública no Recife

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Dois irmãos, um adolescente de 16 anos e um jovem de 22, foram assassinados a tiros na noite do sábado (19), no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, confirmou que as vítimas foram encontradas em via pública, já sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu próximo à Travessa Chalé, nas proximidades do ponto conhecido como “Frango Formoso”, na Guabiraba.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e a motivação do crime. As investigações seguem sob responsabilidade da Força-Tarefa de Homicídios.