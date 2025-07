Brincadeira fatal: adolescente morre após levar soco em "lutinha"

O menino de 15 anos teria sido atingido com um golpe na costela. O caso ocorreu em Formoso, no Norte de Goiás

Caso aconteceu em Formoso, município localizado na região Norte de Goiás (Foto: PMGO/Divulgação)

Uma brincadeira de “lutinha” acabou em fatalidade em Formoso, município localizado na região Norte de Goiás, na última quarta-feira (16/7). Um adolescente de 15 anos passou mal após ser atingido por um soco na costela e não resistiu.

Segundo o delegado Luciano Santos, à frente do caso, a vítima estava brincando com outro adolescente e com um jovem de 19 anos quando teve um mal-estar após ser atingido por um soco na lateral da costela.



Conforme relatado pelo delegado, o menino brincou primeiro com o jovem de 19 anos. Posteriormente, quando entrou em confronto, de brincadeira, com o outro adolescente, foi atingido por um murro na região das costelas da vítima e começou a sentir fortes dores no peito.

1 / 2 2 / 2 < >

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.