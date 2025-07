Fenearte divulga que irá converter todo o lixo orgânico do evento em adubo

Expectativa da organização e parceiros é promover um evento 'lixo zero' na Fenearte

Com a participação de 5 mil artesãos e expositores e cerca de 700 espaços de comercialização, a Fenearte 2025 traz o tema "A Feira das Feiras", uma homenagem às feiras livres de todo o estado (Foto: Nivaldo Fran/DP Foto)

A Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) divulgou nesta sexta-feira (18) que todo o lixo orgânico gerado durante os 12 dias de evento será convertido em adubo. Além disso, os materiais recicláveis serão triados pelas trabalhadoras da Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, que depois ficarão com o valor da venda dos resíduos.

O evento será realizado até o dia 20 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Neste ano, a feira estreia a Praça de Sustentabilidade, espaço construído com soluções ecológicas e criativas para um futuro mais verde.

Próximo ao portão E, está a Central de Reciclagem, onde acontecem as ações de reciclagem promovidas pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e executadas pela Manifesto Ambiental em parceria com a Verdiera Sustentabilidade.

Os materiais passam por uma triagem feita pelas trabalhadoras da cooperativa, que realizam a segregação dos resíduos. No ano passado, mais de 8 toneladas de resíduos recicláveis foram desviadas do aterro. Além disso, mais de uma tonelada de matéria orgânica foi transformada em adubo e gerou vida.

"A expectativa da gente é conseguir rastrear todos os rejeitos da feira e promover um evento 'lixo zero', onde todos participam. Uma feira como a Fenearte incluir essas ações desperta a consciência ambiental nas pessoas, visto que julho é um mês de muitos resíduos. Se não tivéssemos uma gestão responsável, para onde iria esse lixo? É muito importante a gente pensar nisso", frisou Daniel Pernambucano, diretor da Verdiera Sustentabilidade. Interessados em participar de visitas guiadas à Central devem se inscrever gratuitamente por meio deste formulário online.

A poucos metros da Central de Reciclagem está a Praça da Sustentabilidade, no final da rua 12. Ela foi criada por estudantes de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vencedores do 1º Concurso Praça de Sustentabilidade realizado pela Fenearte.

Um grupo de oito estudantes da instituição assinou o projeto vencedor, "Isso é Plástico", que recebeu R$ 18 mil para construir o espaço, além de uma premiação no valor de R$ 7 mil. A orientação do projeto foi do professor Pier Paolo Bertuzzi Pizzolato.

Feita, em sua maioria, de madeira, a praça é composta por bancos acolchoados e um grande painel com figuras de plástico reciclado em tons vermelhos. A escolha da cor remete à coleta seletiva e ao solo do Sertão, dando vida a um umbuzeiro da caatinga, cactos, sol e outros elementos visuais. O público também pode ver um material informativo, que discorre sobre o projeto e seu processo de criação.Lucas Rodrigues, professor de Arquitetura e Design da UniFBV, contou que participou do desafio e elogiou a iniciativa da feira.

"É muito importante esse espaço que a Fenearte reservou para os estudantes comprometidos com o meio ambiente, pois existem poucos concursos que possibilitam a execução de projetos assim. A Praça da Sustentabilidade é uma chamada de atenção para todos de que é possível fazer um ambiente bonito com material que a gente tende a descartar. Ela está muito bonita, fiz questão de conferir assim que cheguei", disse.



25ª Fenearte

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).