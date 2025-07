Festa de Nossa Senhora do Carmo entra na reta final com programação intensa nesta terça (15)

Hasteamento da bandeira durante abertura da Festa do Carmo. (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

Nesta quarta-feira (16), o Recife celebra o feriado municipal de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana, com uma programação marcada por religiosidade, cultura, lazer e alterações no funcionamento de serviços públicos e privados. Museus, parques, centros culturais e shoppings funcionam com horários especiais, enquanto órgãos municipais e serviços essenciais seguem escalas diferenciadas para atender à população.

Entre as opções para aproveitar o feriado, estão o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), o Paço do Frevo, o Teatro Hermilo Borba Filho e o circuito turístico Olha!Recife. No MAMAM, será possível participar da Colônia de Férias, com oficinas criativas das 13h30 às 16h30. O Paço do Frevo, patrimônio cultural do Brasil, estará aberto das 10h às 17h, com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Já o Teatro Hermilo Borba Filho oferece programação gratuita à noite: às 19h, roda de conversa sobre Brecht e Hermilo; às 20h, o espetáculo “Tudo de novo no front”, com direção dos alunos da UFPE.

Para quem prefere caminhar e explorar o Centro Histórico, o programa Olha!Recife oferece um roteiro a pé com saída às 9h da Praça do Arsenal. A ciclofaixa de lazer não funcionará.

Shoppings com atrações e horário especial

O comércio também terá programação especial. No Shopping Recife, lojas e quiosques abrem das 12h às 21h. O espaço infantil Pracinha Recife, o Ateliê das Cores e os cinemas funcionarão normalmente. Já o RioMar Recife apresenta, além das operações comerciais das 12h às 21h, um show gratuito da banda O Disco em tributo ao Roupa Nova, às 17h, na Praça de Alimentação. O centro conta ainda com teatro, boliche, cinemas e atrações para crianças, como o Clube das Estrelinhas e a Vila Trampolim.

Saúde

A rede municipal de saúde funcionará em esquema de plantão. Unidades como as policlínicas Agamenon Magalhães, Amaury Coutinho, e os hospitais pediátricos Maria Cravo Gama e Helena Moura atenderão normalmente. O Hospital da Mulher estará aberto para partos e emergências ginecológicas. A vacinação contra Covid-19, gripe e atualização de caderneta estará disponível nos shoppings Recife, RioMar e Boa Vista, das 12h às 19h (exceto no Boa Vista, das 10h às 19h).

O Centro de Vigilância Ambiental terá plantão das 8h às 17h para emergências envolvendo animais, com atendimento pelo telefone (81) 3355-7712.

Assistência social

Serviços essenciais da Secretaria de Assistência Social funcionarão normalmente, como os Restaurantes Populares, o Abrigo Irmã Dulce e as casas de acolhimento. Já CRAS, CREAS, CRESAN, Cozinha Gurupé e a Central do CadÚnico estarão fechados.

Na área da mulher, estarão em funcionamento o Centro de Referência Clarice Lispector, que funciona 24h, e o SER Clarice Lispector, aberto das 7h às 19h. Os demais serviços retornam na quinta (17). Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Cidadania LGBTI+ estarão fechados.

O projeto Praia sem Barreiras estará ativo na orla de Boa Viagem, das 8h às 13h, oferecendo banho de mar assistido com cadeiras anfíbias. A iniciativa, que só é suspensa em caso de maré alta ou chuvas fortes, é gratuita.

Mercados, trânsito e outros serviços municipais

Os mercados públicos e feiras funcionarão das 6h às 13h. A praça de alimentação segue em operação após esse horário. Já o Parque de Esculturas Francisco Brennand estará fechado. A Rede Compaz e as Bibliotecas da Paz também não abrem, com exceção do Ponto de Leitura do Parque Treze de Maio, que funcionará das 9h às 18h.

A CTTU manterá normalmente os serviços de monitoramento de trânsito e fiscalização, assim como o teleatendimento pelo número 0800.081.1078. No entanto, o atendimento presencial estará suspenso.

O Hospital Veterinário do Recife atenderá urgências e emergências em regime de plantão, das 7h às 13h. Ginásios e Academias Recife não funcionarão.

As Agências de Emprego, salas do Empreendedorismo e escolas profissionalizantes estarão fechadas, com retorno na quinta (17). O Procon Recife também não terá expediente presencial, mas o site estará disponível para reclamações.

O feriado de Nossa Senhora do Carmo, celebrado com missas, procissões e atividades litúrgicas no centro da cidade, é uma das datas mais simbólicas do calendário religioso recifense.