Idoso é vítima de latrocínio no Agreste do estado

Idoso voltava das compras quando foi abordado na Travessa do Matadouro (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Um idoso, de 75 anos, foi assassinado na tarde da última terça-feira (15), no bairro de Vassoural, em Caruaru, no Agreste do estado. Segundo a Polícia Civil, o crime foi de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Informações extraoficiais identificara a vítima como Abílio Belarmino da Silva, conhecido na localidade como “Abílio da Bodega”. Ele estaria voltando de umas compras quando foi abordado por um assaltante, próximo ao Colégio Mário Sette, no bairro de Vassoural.

Durante o assalto, Abílio foi esfaqueado e faleceu no local. E seu corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Segundo nota da PCPE, “as diligências seguem até o esclarecimento do caso”.