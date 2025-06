Síndrome Respiratória Aguda Grave: 32 crianças esperam por leito em UTI

Até o último dia 21 de junho, foram confirmados 1.931 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), na população formada por crianças com até 2 anos de idade, número que representa 53,7% dos casos de SRAG considerando todas as faixas etárias, 3.591 casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Pernamuco registra uma desaceleração da circulação viral (Foto: Divulgação/SES-PE)

Em meio a situação de emergência em saúde pública decretada há mais de um mês pela gestão estadual, Pernambuco tem 32 crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aguardando por um leito de tratamento intensivo (UTI). Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

De acordo com o órgão de saúde, o Grupo Estratégico de Controle da Sazonalidade concluiu, na última quinta (26), que o cenário epidemiológico aponta para uma desaceleração da circulação viral em Pernambuco. Entretanto, segundo os técnicos da SES-PE, ainda é precoce determinar que a condição será mantida para as próximas semanas.

Sazonalidade de vírus respiratórios

Pernambuco tem período sazonal de vírus respiratórios entre os meses de março e agosto. No último dia 28 de maio, o Estado decretou emergência na rede pública de saúde devido à alta taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatal e pediátrica em território pernambucano. Naquele momento, 61 crianças aguardavam por um leito de UTI.

Até o último dia 21 de junho, foram confirmados 1.931 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), na população formada por crianças com até 2 anos de idade, número que representa 53,7% dos casos de SRAG considerando todas as faixas etárias, 3.591 casos.

Ampliação

De acordo com a SES-PE, desde março, o Governo abriu 447 leitos para reforço da rede de saúde em todas as regiões do estado sendo os últimos 10 mais recentes no Hospital Barão de Lucena (HBL), totalizando na unidade 18 leitos de alta complexidade voltados para o cuidado com a população pediátrica com quadro da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).