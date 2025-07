Hospital da Restauração vai passar por obra de mais de R$ 12 milhões

O aviso da licitação para a contratação de empresa de engenharia especializada na reforma da fachada do HR foi publicado no Diário Oficial do estado

HR é referência em atendimento de queimados (Arquivo)

Saiu no Diário Oficial do governo de Pernambuco o aviso de uma licitação para a contratação de empresa de engenharia especializada na reforma da fachada do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A obra prevê pintura e substituição de esquadrias. O valor estimado para execução é de R$ 12,4 milhões.

Publicado no sábado (5), o aviso aponta que o prazo previsto para a conclusão da obra é de cinco meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O HR é a maior unidade hospitalar de emergência do Norte-Nordeste e uma das mais importantes referências em atendimento de alta complexidade em trauma, neurocirurgia e queimados no Brasil.

"Estamos felizes em iniciar a recuperação da fachada de um hospital que é tão importante para a saúde da população e fica no centro da nossa capital, no coração do Recife. Além disso, já temos dois andares em reforma, outros dois que serão fechados para início das obras e projetos para requalificar toda a unidade. Também reforçamos o contrato de manutenção, essas ações fazem parte de um projeto maior da governadora Raquel Lyra, de recuperação estrutural e de governança dos hospitais da rede estadual de saúde", explica a Secretária Estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) vem realizando a reforma dos andares 8° e 6° da unidade.

À medida que as obras nestes andares forem finalizando, os 5º e 4º andares serão reformados.

Além disso, estão em andamento serviços de manutenção no 1° andar. As obras, que estão acontecendo sem a interrupção de serviços, têm o valor estimado em R$ 23,1 milhões.

"Estamos investindo R$ 12 milhões na reforma da fachada do Hospital da Restauração, em mais uma demonstração do compromisso da governadora Raquel Lyra com a recuperação da infraestrutura da nossa rede pública de saúde, que sofreu com anos de abandono. Hoje, a maioria dos hospitais estaduais já passa por obras de requalificação estrutural, viabilizadas por um contrato de manutenção predial contínua, prática comum que não vinha sendo realizada. Além disso, estamos avançando na entrega de novos equipamentos visando a ampliação e recuperação das unidades de saúde em todo o Estado. Esse conjunto de ações é fundamental para garantir mais dignidade e qualidade no atendimento à população pernambucana." destacou Rodrigo Ribeiro, secretário de Projetos Estratégicos.

Conheça a unidade

Inaugurado em 1969 e localizado no bairro do Derby, o Hospital da Restauração é referência nacional em atendimentos de alta complexidade. Com mais de 830 leitos, o HR atende pacientes de todo o estado e de regiões vizinhas, desempenhando papel essencial na rede pública de saúde e na formação de profissionais por meio de estágios e residências médicas.