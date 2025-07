Recém-formado, católico e amante de artes: quem era o fisioterapeuta encontrado morto no Recife

Ygor Rodrigo da Silva foi encontrado morto em um terreno baldio em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, na última quarta-feira (17)

Ygor mostrava sua fé nas redes sociais (Reprodução/redes sociais)

Recém-formado, católico e de personalidade tranquila. Esse era o perfil de Ygor Rodrigo da Silva Celestino, encontrado morto em um terreno baldio no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, na manhã da última quarta-feira (16).

Aos 23 anos, Ygor era recém-formado em fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro (Unibra). Durante sua trajetória acadêmica, ele chegou a publicar artigos científicos na área.

Seu trabalho de conclusão do curso de graduação havia sido apresentado em dezembro do ano passado. Além disso, Ygor era ministro de artes e membro da Comunidade Católica Boa Nova, uma associação privada de fiéis, reconhecida pela Igreja Católica, voltada para o trabalho com dependentes químicos.

Ele costumava participar de apresentações artísticas da instituição, a exemplo do Oásis de Maria, espetáculo teatral apresentado em maio deste ano no Teatro de Santa Isabel, na região central do Recife.

Nas redes sociais, o jovem compartilhava imagens que exaltavam a fé católica. “Me ponha em teu bom colo, me abraça com ternura, recebe-me, sagrado solo, e me leva até a cura”, escreveu Ygor, na legenda de uma imagem em que aparece ao lado da imagem de Nossa Senhora.

Luto

Segundo fontes ouvidas pelo Diario de Pernambuco, Ygor teria saído de sua residência, no Vasco da Gama, para trabalhar na última terça-feira (15). De lá, ele tinha o costume de ir para a academia de ginástica que frequentava, em Casa Amarela.

O jovem, contudo, não voltou para casa. Seu corpo foi localizado em um terreno baldio perto de sua casa, com a ajuda do pai, que reconheceu o tênis de Ygor.

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Um inquérito foi instaurado para acompanhar o caso.

Por meio de nota publicada em suas redes sociais, a Comunidade Católica Boa Nova lamentou a morte de Ygor. “Entregamos sua alma à misericórdia do Pai. Nos unimos em oração por sua família, seus amigos e por todos que foram tocados por sua vida”, diz o texto.

O velório de Ygor acontece na tarde desta quinta-feira (17) no Cemitério de Casa Amarela. O sepultamento está marcado para as 16h, no mesmo local.