Padrasto é morto por enteado após ser golpeado no pescoço com garfo de churrasco

O crime aconteceu nesta terça (15), no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife. Segundo informações extraoficiais, os dois costumavam discutir com frequência

Um vigilante de 59 anos, identificado como Alcides Teixeira do Rego, foi morto pelo enteado, de 28 anos, após ser apunhalado no pescoço com um garfo de churrasco, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu nesta terça-feira (15), em uma residência localizada na Rua Filipinas, no bairro de Pau Amarelo.

De acordo com informações extraoficiais, os dois estavam discutindo momentos antes do crime. Durante a confusão, que aconteceu na cozinha da casa em que eles moravam, o enteado se armou com um garfo de churrasco e agrediu o padrasto no pescoço.

Após o crime, o suspeito, que é usuário de drogas, fugiu do local do crime.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que ao chegar no local da ocorrência, o vigilante já estava sem vida. O crime foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como homicídio consumado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as diligências da ocorrência seguem até o esclarecimento do caso.

A reportagem do Diario de Pernambuco questionou a Polícia Civil se o suspeito já havia sido preso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.