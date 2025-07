Homem é preso após agredir companheira com barra de ferro em Caruaru

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as investigações seguem até o esclarecimento do caso (Foto: PCPE/Divulgação)

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (7), no Bairro Universitário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, após agredir a esposa com uma barra de ferro, além de desferir socos e chutes. A ação foi realizada por policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).



De acordo com o relato da mulher à PM, ela e o companheiro, identificado como Samuel Henrique Clementino da Silva, estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. O desentendimento evoluiu para agressões físicas, com o suspeito atacando a vítima com socos e chutes, além de tentar lesionar seu braço com golpes de barra de ferro.



A mulher também relatou ter sido ameaçada de morte diversas vezes pelo agressor, com quem mantinha uma união conjugal há apenas seis meses. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um facão que teria sido utilizado por Samuel para ameaçá-la.



O suspeito foi detido em flagrante e conduzido à 4ª Delegacia de Polícia da Mulher (4ª DEMUL) de Caruaru, onde passou por audiência de custódia. A Polícia Civil informou que está adotando todas as medidas legais cabíveis para o caso.