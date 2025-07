Dois milhões de pessoas ficarão sem água por 72 horas por manutenção da Compesa

A falta de água vai atingir moradores do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho a partir das 20h do dia 22 de julho

O Sistema Pirapama abastece 35% do Grande Recife (Foto: Compesa)

Pelo menos 2 milhões de moradores de mais de 60 bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, ficarão sem abastecimento de água por 72 horas por conta de uma paralisação no Sistema Pirapama, administrado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). A interrupção no abastecimento ocorrerá às 20h do dia 22 de julho e a previsão é que termine às 8h do dia 25 de julho. O serviço em si só deverá começar na manhã do dia 23.

Está é a primeira vez que o maior sistema de abastecimento do estado recebe uma manutenção preventiva desde sua inauguração, em 2008. De acordo com a Compesa, a medida tem como objetivo ampliar a eficiência e recuperar a vazão de 200 litros de água por segundo. A previsão é que o serviço seja finalizado às 20h do dia 24 de julho e ainda serão necessárias cerca de 12 horas para que o abastecimento volte ao normal.

“Esse é um sistema gigante como esse que opera 24 horas sem parar. A ideia de parar agora é antecipar os problemas. A gente já teve problema com o Sistema Pirapama esse ano, com um incêndio em determinada estação. Para além da questão da manutenção preventiva, que como disse vai evitar acidentes e transtornos, existem ganhos operacionais. A gente precisa consertar vazamentos desse sistema e isso vai trazer mais quantidade de água para dentro desse sistema. Há uma intervenção importante que vai permitir que uma adutora seja ligada à região do Ibura UR 11 e Marcos Freire”, explica o presidente da Compesa, Alex Campos.

O presidente complementa que, no Recife, a falta de água atingirá, principalmente, Zona Sul, mas que espaços como hospitais, delegacias, presídios e pontos da área central da capital não serão afetados pela falta de água, uma vez que funcionarão com o Sistema Tapacurá.

“Essa paralisação que a Compesa está fazendo agora, bem planejada, avisando as pessoas com antecedência, visa tanto a recuperação como a inclusão, como aumento de produção para algumas áreas da Região Metropolitana que não estavam tendo suprimento de água. Essa operação vai acontecer por pouco tempo. Já existiram muitas outras no passado que tiveram uma duração muito mais prolongada”, afirma o secretário Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Sistema Pirapama

Pirapama fica localizado no Cabo de Santo Agostinho e é responsável por abastecer 35% das torneiras da Região Metropolitana e produz 5.130 litros de água (5,13 m³ água/segundo). Quando inaugurado, o sistema retirou vários bairros dessas três cidades do racionamento de água, incluindo toda a área plana do Recife.

A Barragem de Pirapama, também localizada no Cabo de Santo Agostinho, tem a capacidade de acumular 61 milhões de metros cúbicos de água. As obras da estação de tratamento de água e dos reservatórios do Sistema Pirapama também foram iniciadas em 2008.

Confira as áreas afetadas:

Recife (falta de água)

• Afogados

• Aflitos

• Areias

• Bairro do Recife

• Barro

• Boa Viagem

• Bongi

• Brasília Teimosa

• Cabanga

• Caçote

• Coelhos

• Curado

• Derby

• Espinheiro

• Estância

• Graças

• Ibura

• Imbiribeira

• Ilha do Leite

• Ipsep

• Jardim Guararapes

• Jardim Jordão

• Jardim São Paulo

• Jiquiá

• Joana Bezerra

• Jordão

• Madalena

• Mangueira

• Mustardinha

• Paissandu

• Parte da Encruzilhada

• Parte do Cordeiro

• Pina

• Prado

• San Martin

• Sancho

• Santo Amaro

• Santo Antônio

• São José

• Setúbal

• Soledade

• Tijipió

• Torre

• Zumbi

Jaboatão dos Guararapes (falta de água)

•Barra de jangada

•Cajueiro Seco

•Candeias

•Comportas

•Curcurana

•Jardim Prazeres

•Lagoa das Garças

•Massangana

•Massaranduba

•Muribeca

•Piedade

•Prazeres

•Sotave

•Tieta

Cabo de Santo Agostinho (falta de água)

Todo o município, exceto Charneca, Novo Horizonte, Rosário e Gaibu (abastecidas por outro sistema).