Crise no Arruda: Santa Cruz tem pior público do ano em meio a protestos por SAF

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A crise que assola o Santa Cruz ultrapassou as quatro linhas e chegou às arquibancadas. O empate contra o Santa Cruz de Natal, no último domingo (13), ficou marcado não só pelo resultado decepcionante em campo, mas pela ausência massiva da torcida: apenas 8.003 pessoas estiveram no Arruda, no pior público do clube em 2025. A baixa adesão escancara um protesto contra a demora no processo de andamento da assinatura da SAF.

A baixa presença no estádio reflete um movimento articulado nas redes sociais por parte da torcida, que tem defendido o “público zero” como forma de pressionar a diretoria a avançar na formalização da SAF. Apesar de o processo estar em andamento, entraves burocráticos e internos têm atrasado a assinatura do modelo de gestão empresarial.

Durante a partida, um grupo de torcedores se reuniu do lado de fora do Arruda em protesto. Dentro do estádio, os gritos foram contundentes: “Olê, olê, SAF, SAF” ecoaram nas arquibancadas. O clima de insatisfação, somado aos maus resultados, criou um cenário de tensão e afastamento.

Além da pressão política, o desempenho do time em campo também tem influenciado na queda de público. Após uma campanha sólida no primeiro turno da Série D, com três vitórias e um empate em quatro jogos, o Santa Cruz tem apenas uma vitória nos cinco jogos do returno, com um aproveitamento de 33,3%.

Outro fator que pode ter contribuído é a exigência de biometria obrigatória para acesso aos jogos. Desde sua implementação, os números vêm caindo gradativamente. Na estreia, diante do Horizonte, mais de 27 mil torcedores estiveram presentes. Contra o Ferroviário, mesmo com a biometria em fase de testes, o público chegou a 30 mil. Agora, a realidade é bem diferente.

A queda acentuada de público é um reflexo de uma crise institucional que vai além das quatro linhas. O Santa Cruz, historicamente conhecido por sua torcida apaixonada e presente, vê o Arruda esvaziar em protesto, cobrando mudanças estruturais e resultados em campo. Enquanto a SAF não sai do papel, o clube segue em turbulência, e cada vez mais, distante de sua torcida.

Públicos do Santa Cruz na Série D:

Santa Cruz 4x0 Horizonte-CE - Público total: 27.019 torcedores (sem biometria)

Santa Cruz 2x1 América-RN - Público total: 26.112 torcedores (sem biometria)

Santa Cruz 3x1 Ferroviário-CE - Público total: 30.025 torcedores (teste da biometria)

Santa Cruz 2x0 Sousa-PB - Público total: 16.903 torcedores (biometria obrigatória)

Santa Cruz 0x1 Central - Público total: 14.384 torcedores (biometria obrigatória)

Santa Cruz 1x1 Santa Cruz-RN - Público total: 8.003 torcedores (biometria obrigatória)