Homem é autuado por assédio contra duas mulheres no FIG

O caso aconteceu no polo mais movimentado da festa no domingo (13)

Polícia Militar presente nas ruas do Recife (ARQUIVO/DP)

Um homem foi autuado por importunação sexual durante o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no Agreste de Pernambuco, na noite de domingo (13). O caso aconteceu na Esplanada Mestre Dominguinhos, principal polo de atrações do evento.

O suspeito foi denunciado à Polícia Militar que estava no evento por duas mulheres que relataram ter sido assediadas pelo homem. Ele teria tocado nas costas das vítimas e apalpado as nádegas delas. Além disso, estaria cercando as mulheres e se recusando a sair de perto.

Policiais militares conduziram o homem para a delegacia de plantão, onde ele foi autuado por importunação sexual.

Como denunciar assédio sexual:

Polícia Militar: 190

Em casos de emergência, a vítima é orientada a ligar para a Polícia Militar através do número 190. A PM deve ser acionada em situações de perigo imediato, como crimes em andamento.

Ligue 180:

Este número é a Central de Atendimento à Mulher e está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180.

Polícia Civil:

Caso a pessoa não esteja mais em perigo e queira registrar um Boletim de Ocorrências (B.O.), é possível acessar a Delegacia Interativa para confeccionar um B.O. ou procurar a Delegacia mais próxima.