Homem invade casa e tenta estuprar duas irmãs em Serra Talhada

Um caso de violência contra a mulher foi registrado no fim da tarde do último domingo (13), no bairro da Cagep, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Duas irmãs, de 27 e 30 anos, foram vítimas de tentativa de estupro, lesão corporal e ameaça, após permitirem a entrada de um vizinho em sua residência, que alegava precisar usar o banheiro. O suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, o agressor foi autuado pelos crimes de tentativa de estupro, lesão corporal e ameaça, após invadir a casa e atacar as duas mulheres. Segundo os relatos, uma das irmãs estava sozinha quando o homem pediu para usar o banheiro. No momento em que ela se aproximou do cômodo, foi surpreendida pelo agressor, que tentou arrancar suas roupas à força.

A vítima reagiu, sendo atingida com um soco no ouvido. A luta corporal se intensificou quando a segunda irmã chegou ao local e tentou conter o homem. Durante o ataque, o suspeito proferiu ameaças e declarou ter “desejo sexual” pelas duas, aumentando ainda mais a violência da situação. A intervenção de vizinhos foi crucial para interromper a agressão, obrigando o agressor a fugir da cena.

No entanto, aproximadamente uma hora depois, o homem retornou ao local com uma motocicleta CB 300, de cor preta, e passou a ameaçar novamente as vítimas. Um parente do suspeito chegou a alertar as irmãs de que ele estaria portando uma faca peixeira e pretendia voltar à residência.

A Polícia Militar foi acionada e, após buscas na região, localizou o suspeito em um bar nas imediações. Ele foi detido e levado à Delegacia de Polícia, situada no bairro AABB. As vítimas foram encaminhadas para exames traumatológicos, que confirmaram lesões por todo o corpo em decorrência das agressões sofridas.

O caso foi registrado na 177ª Delegacia de Polícia de Serra Talhada, que ficará responsável pela investigação. Segundo a Polícia Civil, o homem passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.