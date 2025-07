Governo anuncia construção de unidades do Corpo de Bombeiros em Olinda e Bezerros

Os projetos das duas unidades foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado (Foto: Divulgação)

Os municípios de Olinda e Bezerros vão receber uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. O anúncio foi feito pelo governo do estado, que publicou, no último sábado (12), os editais de licitação para a contratação das empresas responsáveis pela construção dos grupamentos.

As obras terão um custo de mais de R$ 15 milhões, sendo R$ 10 milhões somente para a unidade de Olinda. Esta vai agrupar profissionais que vão atender situações de emergência de alta complexidade, como resgates em áreas de difícil acesso, resgate em ambientes aquáticos, deslizamentos, desabamentos, incêndios, busca e salvamento, atendimento emergencial e gerenciamento de crises.

Já a nova Seção do Corpo de Bombeiros em Bezerros custará R$ 4 milhões e oferecerá serviços como combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar e ações de busca e salvamento.

“O anúncio dessas novas unidades representa um avanço significativo na reestruturação da segurança pública em Pernambuco. A governadora Raquel Lyra tem promovido investimentos estratégicos para qualificar a infraestrutura e valorizar os profissionais que atuam na linha de frente. Estamos ampliando a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros e garantindo melhores condições de atendimento à população”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Os projetos das duas unidades foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado, com base nas demandas operacionais da corporação. Em Olinda, o novo Grupamento contará com guarita, recepção, área administrativa, sala de instrução, academia, alojamentos, sanitários, casa de gás, lixeira, quadra de areia, torre com reservatórios, espaço para Treinamento Físico Militar (TFM) e estacionamento, totalizando uma área construída de 1.821,20 m².

Já em Bezerros, a Seção será implantada em uma área de 679,84 m², com guarita, área operacional, quadra de areia, espaço para Treinamento Físico Militar (TFM), academia, área administrativa, sanitários, garagem, retaguarda e alojamentos.

As obras de ambas as unidades ficarão sob responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo estimado para a conclusão da obra em Olinda é de oito meses, e o da unidade em Bezerros, de seis meses, ambos contados a partir da emissão das ordens de serviço.