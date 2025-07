Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas nos boxes do Camelódromo, na tarde deste domingo (13)

Boxes do Camelódromo pegam fogo no bairro de São José, no Recife (Reprodução/Redes sociais)

Boxes do Camelódromo do bairro de São José, localizado na Avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife, foram atingidos por fogo na tarde deste domingo (13). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram acionados para a ocorrência.

Imagens feitas por populares no local mostram chamas no interior dos boxes fechados e uma cortina de fumaça saindo pelo teto. Ainda não se sabe o que pode ter causado as chamas no local.

A CBMPE informou por meio de nota que quatro viaturas foram enviadas ao local. "As equipes atuaram prontamente na contenção das chamas, combate ao fogo e realização do rescaldo."

"Não houve registro de vítimas. Os danos se limitaram à estrutura física de quatro boxescomerciais." destacou os bombeiros.