Homem esfaqueado passa horas esperando atendimento em estacionamento no centro do Recife

Moradores do prédio vizinho ao estacionamento, na Rua da União, ficaram assustados com os gritos da vítima e acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros, que demoraram a chegar no local

Proprietário do imóvel foi esfaqueado por assaltante (RAFAEL VIEIRA/DP)

Um homem de 52 anos foi encontrado esfaqueado, na manhã desta segunda-feira (7), em um estacionamento interditado na Rua da União, na Boa Vista, próximo à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe).

Segundo os vizinhos, a vítima, identificada como Emerson Gadelha de Freitas, estava pedindo socorro desde às 6h. Eles acionaram a Polícia às 7h23, que chegaram ao local por volta das 8h. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local por volta das 10h.

“Inicialmente, eu pensava que era uma mulher pedindo socorro, dizendo que estava sangrando muito. Após escutar os gritos, eu acionei as autoridades, mas houve uma demora muito grande para eles chegarem ao local”, relatou o vizinho do estacionamento, Alexandre Ramos, morador do Edifício União.

Os vizinhos contaram que a PM só entrou no local após o irmão da vítima chegar com a chave do estabelecimento, que servia de depósito.

Segundo a PM, a vítima estava no local quando foi surpreendido por um indivíduo que teria entrado pelo telhado por volta das 5h30. Eles travaram uma luta corporal e Emerson foi esfaqueado pelo indivíduo, que fugiu.

Emerson Gadelha foi conduzido pelo Samu até o Hospital Santa Joana. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Confusão

Durante o atendimento, o irmão da vítima, identificado como Edilson Gadelha de Freitas, teria desacatado um dos bombeiros que estavam na ocorrência.

De acordo com uma pessoa da família de Edilson, que não quis se identificar, ele teria tirado foto do irmão esfaqueado e não atendeu ao pedido dos bombeiros de apagar a imagem.

Durante o desentendimento, a PM encontrou uma arma com o irmão da vítima, que estava bastante nervoso. Edilson alegou que é Comissário da Polícia Civil. Ele foi conduzido até uma delegacia.

Sem retorno

A reportagem do Diario de Pernambuco solicitou às polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros mais informações sobre o caso, mas até as 14h da segunda-feira não havia tido retorno.