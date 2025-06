Bombeiro civil morre em acidente de moto no Agreste

Veiculo do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução/Redes Sociais)

Um bombeiro civil morreu em acidente de moto na rodovia PE-180, no município de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, na noite de terça-feira (3). O sinistro foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia Seccional de Belo Jardim.

A vítima foi identificada como Wellington Kauan Vieira da Silva, de 21 anos, bombeiro civil e estudante de enfermagem.

Segundo informações de populares, Wellington era morador da cidade de Lajedo e seguia de motocicleta para a Escola Técnica Estadual Eduardo Campos, em São Bento do Una, onde cursava Enfermagem.

Durante o trajeto, colidiu na traseira de uma outra moto que trafegava possivelmente com a lanterna traseira apagada.

Com o impacto, Wellington caiu na pista e foi atropelado por um caminhão, cujo condutor não prestou socorro e abandonou o local.

A vítima morreu no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Um homem e uma mulher que estavam na outra motocicleta, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo SAMU para o Hospital Municipal de São Bento do Una.

O corpo de Wellington foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), de Caruaru.

A Polícia Civil informa que diligências estão sendo realizadas até o esclarecimento do ocorrido.