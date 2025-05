Corpo de mulher é encontrado no Ibura com sinais de abuso sexual

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

O corpo de uma mulher foi encontrado com sinais de violência sexual e golpes de faca às margens da linha férrea, localizada ao lado do Aeroporto do Recife, Bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Yasmin “Metancia”, como foi identificada, foi encontrada na manhã de segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava pelo menos cinco perfurações de golpes de faca na região do peito e sinais de violência sexual.

Ainda de acordo com as informações, a vítima pode ter sido arrastada e morta no local.

O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos.