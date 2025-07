Documento da PM cita luta corporal e diz que jovens tentaram derrubar moto de policial após furar blitz

Lucas Brendo, de 29 anos, jovem que morreu após carro em que estava furar blitz (Reprodução/ Redes Sociais )

O relatório da Polícia Militar de Pernambuco sobre o caso da morte de um jovem que estava em um carro que furou uma blitz na Zona Sul do Recife detalhou como foi a ocorrência, segundo a versão repassada pela Equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran).

O documento, obtido pela equipe do Diario, diz que, além de trocar tiros com os policiais, na sexta (11), os jovens que trafegavam no Classic prateado “jogaram o veículo” sobre os policiais responsáveis pela perseguição.

O registro da PM classificou a ocorrência como “morte por intervenção de agente do Estado” e cita , ainda, luta corporal entre ocupantes do veículo e PMs.

O que diz o relatório

O documento diz que o Centro Integrado de Operações de Defesa Sociais (Ciods) “noticiou uma morte decorrente de intervenção policial na Rua Estrada da Batalha, nº 1972, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Conforme o relato dos PMs, registrado no documento, “ ao realizar abordagens qualificadas de transito, no endereço acima citado, demos ordem de parada a um veiculo GM Classic, de placa PFC 2341. O condutor desobedeceu a ordem do agente e empreendeu fuga, colocando em risco a vida do policial que deu a ordem de parada”.

Ainda segundo esse relatório, teve início o acompanhamento (perseguição), em que o veiculo “passou a trafegar em alta velocidade e por vezes tentando derrubar o efetivo que estava nas motocicletas”.

Os PMS registraram também que, “durante o acompanhamento, ocupantes do veiculo, em dado momento, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o efetivo policial, que o efetivo revidou a injusta agressão. Em dado local o condutor perdeu o controle da direção e bateu o veiculo no meio fio, onde nesse momento o veiculo parou”.

Nesse trecho, o documento aponta que houve um confronto físico. “Os ocupantes do banco dianteiro desembarcaram do veículo e tentaram empreender fuga e o motorista entrou em luta corporal com o policiamento, onde foi contido. O passageiro do banco dianteiro também foi contido. Após conseguir nos aproximarmos do veículo visualizamos que os ocupantes do banco traseiro estavam feridos, onde imediatamente acionamos o socorro medico.”

O relatório da PM informou que “foram encontradas duas armas de fogo na parte traseira do veiculo, uma embaixo do banco dianteiro do passageiro e a outra no tapete do passageiro traseiro. Entre os pés de um dos feridos”.

Sobre o socorro aos feridos, o documento disse que “todos foram encaminhados para a UPA da Imbiribeira e apresentados à emergência, para serem feitos os procedimentos médicos”.

A PM relatou, ainda, que “foi necessário o uso de algemas, conforme sumula vinculante numero 11. Após o atendimento medico foi nos informado que um dos socorridos seria transferido ao Hospital da Restauração e o outro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.”

Por fim, o documento disse que a motocicleta (da PM) ficou danificada durante o acompanhamento, vindo a quebrar o baú.

“Os dois detidos foram conduzidos ao DHPP, juntamente com o veiculo que ocupavam, para serem entregues à autoridade policial, para serem tomadas as medidas cabíveis”.