Jovem baleado em carro que furou a blitz está sem movimento nas pernas, diz pai

Lucas Ricardo, de 25 anos, foi atingido por disparo de um policial militar após o carro onde estava ter furado blitz do BPTran, na noite da última sexta-feira (11)

Momento em que ocupantes do veículo são imobilizados por agentes do BPTran (REPRODUÇÃO/VÍDEO DE REDE SOCIAL)

Um dos rapazes atingidos por tiros em um carro que furou uma blitz do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), na última sexta (11), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, está sem conseguir movimentar os membros inferiores. O jovem é Lucas Ricardo, de 25 anos. As informações foram repassadas pelo pai dele, Marivaldo, em entrevista à TV Guararapes, na manhã desta segunda (14).

“Ele se encontra ainda no estado de não conseguir movimentar as pernas, os dedos dos pés estão todos sem movimentar”, adiantou Marivaldo. “(O tiro) Atingiu a coluna. A bala ficou entre os rins e a coluna. Ele está na sala para fazer uma cirurgia na tarde de hoje para ver se vai movimentar as pernas”.

Marivaldo também falou sobre o medo de perder o filho, que poderia ter tido o mesmo destino de Lucas Brendo, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. “Já chorei muito, é um filho que está lá. Era capaz de eu ter enterrado também ele ontem, assim como o outro Lucas foi enterrado”.

A reportagem do Diario de Pernambuco solicitou mais informações junto à assessoria de comunicação do Hospital da Restauração. O HR negou que algum paciente de nome Lucas Ricardo tenha dado entrada no hospital.

Relembre

Na noite da sexta (11), quatro rapazes estavam em um carro que furou uma blitz realizada por equipes do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Os policiais iniciaram uma perseguição ao veículo e realizaram disparos contra o carro. Dois rapazes foram atingidos: Lucas Brendo, de 29 anos, foi atingido na região do pescoço e morreu. Lucas Ricardo, de 25, teve a bala alojada na região entre os rins e a coluna.

O condutor e o passageiro da frente não ficaram feridos. O veículo está com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasado. Este seria o motivo pelo qual o motorista ter desobedecido a uma ordem de parada na blitz.

Por meio de nota divulgada nesta segunda (14), a Polícia Militar disse que houve troca de tiros. “Durante uma abordagem de trânsito, o condutor de um veículo desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Na tentativa de evasão, os ocupantes do carro efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo”, informou em nota.

As famílias dos rapazes defendem que eles não atiraram contra a polícia e que não havia arma de fogo no veículo.