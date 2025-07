As vítimas acolhidas pela Obra de Maria, se organizavam para ida ao Jubileu da Juventude no final de julho, em Roma, Itália

jovens peregrinos são vítimas de golpe por agência de turismo no Brasil (Divulgação)

Jovens peregrinos de diferentes regiões do Brasil, incluindo Brasília, Rondônia, Manaus e Orlândia (SP), foram vítimas de um golpe aplicado por uma agência de turismo contratada para organizar a ida ao Jubileu da Juventude, evento internacional com o papa que será realizado no final de julho, em Roma, na Itália.



A poucos dias da viagem, os grupos descobriram que passagens, hospedagens e inscrições não haviam sido efetivadas, apesar dos valores pagos. Diante da situação, a comunidade católica Obra de Maria acolheu 151 jovens e busca viabilizar sua participação no evento.



A decisão de intervir veio após missionários da filial da comunidade em Brasília tomarem conhecimento do ocorrido. De imediato, foi organizado apoio para grupos em Brasília, Porto Velho e Manaus, oferecendo passagens aéreas e hospedagens a preço de custo.



“Conseguimos, com os contatos que temos, viabilizar tudo por cerca de R$ 8 mil por pessoa, menos da metade do valor que foi cobrado anteriormente pela agência”, afirmou Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria.



Os peregrinos vinham se preparando há cerca de dois anos para a viagem. Muitos arrecadaram fundos com rifas, vendas de doces, bazares e doações. Em Taguatinga do Sul, no Distrito Federal, um grupo de 28 pessoas das Paróquias Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo foram afetadas. Apenas sete integrantes conseguiram garantir as passagens com milhas e promoções, mas ainda precisam de hospedagem.



Os outros 21 jovens dependem de novas campanhas de arrecadação, inclusive com uma vaquinha virtual e venda de doces nas ruas. As doações podem ser feitas via PIX pela chave [email protected] ou pela vaquinha disponível no site www.vakinha.com.br/5603460.



A Obra de Maria, além do auxílio material, também mobilizou missionários para prestar suporte psicológico e espiritual aos atingidos. “Mesmo com pouco tempo e poucos recursos, estamos oferecendo orientação pastoral e acolhimento. Esses jovens fazem parte do movimento Neocatecumenato e realizam um trabalho de evangelização belíssimo, centrado na pessoa de Jesus Cristo. Eles merecem apoio”, declarou Gilberto Barbosa.



A menos de um mês do Jubileu da Juventude, Gilberto Barbosa acredita que, com a solidariedade, os jovens conseguirão superar o golpe e chegar a Roma. “Como dizia Dom Helder Câmara: ‘Sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonhar junto se torna realidade’. Ajudar esses jovens é transformar um sonho em testemunho de fé e comunhão.”