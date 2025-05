Papa Leão XIV: o novo rosto da Igreja Católica tem raízes americanas, coração latino e fala português

Com apenas 69 anos, Robert Francis Prevost, agora Papa Leão 14, se torna um dos papas mais jovens da história recente da Igreja Católica. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, e com dupla nacionalidade (norte-americana e peruana), o novo pontífice assume o comando de mais de 1,3 bilhão de fiéis ao redor do mundo com um perfil pastoral marcado por simplicidade, escuta e compromisso com os mais pobres. Eleito no mais recente conclave, Prevost traz consigo um histórico missionário enraizado na América Latina e também fala português.

Leão 14 é membro da Ordem de Santo Agostinho, uma congregação religiosa conhecida por sua dedicação à vida comunitária, ao serviço e à busca pela verdade. Sua trajetória missionária o levou ao Peru, onde viveu por quase 20 anos atuando junto a comunidades populares, experiência que moldou sua visão pastoral e sua sensibilidade às desigualdades sociais.





No discurso de apresentação à multidão reunida na Praça de São Pedro, em Roma, o novo papa surpreendeu ao se dirigir ao povo em espanhol, idioma que domina com fluência. A escolha reforça sua identidade latino-americana, fruto da convivência direta com o povo peruano. Além do inglês e do espanhol, Leão 14 também fala italiano, francês e português, idioma com o qual já dialogou em encontros com bispos e religiosos brasileiros.





Antes de ser eleito papa, Prevost era prefeito do Dicastério para os Bispos, um dos cargos mais relevantes do Vaticano, responsável pelas nomeações episcopais em todo o mundo. Sua atuação à frente do dicastério foi marcada pela busca por líderes pastorais com sensibilidade social e compromisso com o diálogo.





A escolha do nome Leão 14 homenageia Leão 13, papa que promoveu avanços nas questões sociais da Igreja no século 19. Com isso, Prevost sinaliza que seu pontificado será voltado à promoção da justiça social, ao diálogo com o mundo contemporâneo e à escuta das periferias sociais e existenciais.





O pontificado de Leão 14 começa com grandes desafios: fortalecer a unidade da Igreja, enfrentar questões éticas complexas e revitalizar a presença católica em regiões onde a fé tem diminuído. Mas sua experiência internacional, seu carisma e sua habilidade de diálogo indicam que ele está pronto para conduzir a Igreja por caminhos de escuta, serviço e renovação, seguindo os caminhos de Francisco.