Cafu se encontra com o papa Leão XIV e o presenteia com camisa da seleção brasileira

O pontífice esteve com o capitão do pentacampeonato na Praça São Pedro, no Vaticano





[SAIBAMAIS]Cafu presenteou o papa durante a Audiência Geral com uma camisa da seleção brasileira autografada. O ex-jogador está em Roma em virtude do Jubileu dos Esportistas, que ocorrerá no próximo final de semana. "Papa, vossa santidade com carinho e respeito do capitão Cafu", escreveu o ex-lateral na camisa concedida ao papa Leão XIV.





O líder da Igreja Católica também recebeu dois livros escritos por Mariah Morais, atual namorada do ex-atleta da seleção brasileira.





Cafu compartilhou o momento ao lado do papa nas redes sociais. "Um momento especial em um dia especial para nossa seleção brasileira. Somos a única nação presente em todas as Copas do Mundo e agora com a bênção para seguirmos rumo ao Hexa", postou Cafu.





O Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 na noite desta terça-feira ao bater o Paraguai pelo placar de 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Vinicius Júnior fez o gol do triunfo.

















Capitão do pentacampeonato com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, Cafu se encontrou com o papa Leão XIV nesta quarta-feira. O pontífice esteve com o ex-lateral na Praça São Pedro, no Vaticano.