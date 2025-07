Brasil leva 51 atletas ao Mundial de Esportes Aquáticos; veja a programação

A competição se iniciou na última quinta-feira (10), com o Polo aquático

O Brasil estreia no Mundial de Esportes Aquáticos, neste sábado (13) (Divulgação/ COB)

A 22ª edição do Mundial de Esportes Aquáticos começou em Cingapura, nesta quinta-feira. O evento, abaixo apenas dos Jogos Olímpicos em importância para as modalidades aquáticas, terá grande participação brasileira, com 51 atletas em disputa. A estreia nacional será na madrugada deste sábado.

Os primeiros brasileiros a competir serão os integrantes da seleção brasileira masculina de polo aquático. A primeira partida será às 2h45 (de Brasília) deste sábado, contra os anfitriões do torneio. Depois, encara os Estados Unidos no sábado (13), às 22h, e o Canadá na segunda-feira (15), também às 22h.

Nas águas abertas, cujas disputas acontecem entre 14 e 19 de julho, o País será representado por nomes de destaque, como a campeã olímpica Ana Marcela Cunha, maior medalhista brasileira na história do Mundial. Ela soma 16 pódios na competição - sete ouros, duas pratas e sete bronzes. Viviane Jungblut, dona de cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos, também integra a delegação.

No masculino, competem Luiz Felipe Loureiro e Matheus Melecchi, campeão da Copa do Mundo Júnior de Águas Abertas em 2024.

Já o nado artístico terá a participação de 11 atletas brasileiros entre os dias 18 e 25 de julho. O mesmo número de competidores está inscrito no salto ornamental, que acontece de 26 de julho a 3 de agosto, e na natação, de 27 de julho a 3 de agosto.

Na história do Mundial, o Brasil já conquistou 51 medalhas - 17 ouros, 15 pratas e 19 bronzes - e ocupa a 15ª colocação no ranking geral. Os Estados Unidos lideram a lista de países com mais conquistas.

Confira o calendário do Mundial de Esportes Aquáticos:

Polo aquático: 10 a 24 de julho

Águas abertas: 14 a 19 de julho

Nado artístico: 18 a 25 de julho

Saltos ornamentais: 26 de julho a 3 de agosto

Natação: 27 de julho a 3 de agosto