Vídeo registra momento em que mulher é assaltada na Rua da Aurora, no Recife

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que uma mulher é assaltada por duas pessoas, na noite desta quinta-feira (10), na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O crime aconteceu por volta das 19h, nas proximidades da sede da Polícia Civil de Pernambuco.

Na filmagem, é possível ver um homem e uma mulher puxando os pertences da vítima que estava próximo a uma parada de ônibus. A vítima, que gritava por socorro durante a ação dos suspeitos, ainda foi arrastada pela mulher .

Após o assalto, a dupla fugiu do local em direção a Rua do Riachuelo, passando por entre os veículos que trafegavam pela Rua da Aurora.

Ainda é possível ver a vítima, que não foi identificada, recolhendo o guarda-chuva e outros pertences que caíram no chão após a ação dos suspeitos.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência como roubo a transeunte. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que não houve registro da ocorrência, mas que a comandante do 16º BPM, após ter conhecimento sobre o caso, determinou um empenho de viaturas em rondas para localizar os suspeitos, que ainda não foram encontrados.



Ainda na nota, a comandante lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a vítima.

A PM também reforçou que o 16° BPM mantém guarnições táticas e equipes em motocicletas realizando rondas diuturnas, com o reforço do Grupo de Apoio Tático Itinerante.



Além disso, segundo a PM, são realizadas operações específicas no bairro, como a Operação Cerne e a Transporte Seguro. O batalhão tem intensificado o policiamento com equipes a pé e o apoio de Unidades Especializadas.



“É importante ainda conscientizar a população para agir não apenas registrando em vídeo fatos do tipo, mas também, de imediato, acionar o 190 para que a ação de busca aos criminosos ocorra o quanto antes. Após o fato, as vítimas devem prestar queixa na Delegacia de Polícia Civil,” finaliza a nota.