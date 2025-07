Inmet: previsão de chuva para 24 municípios de Pernambuco

Segundo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover em todo litoral do estado

Previsão é de pouca chuva na Região Sul (Crédito: Everson Verdiao/D.P Foto/D.A.Press)

O estado de Pernambuco tem 24 municípios com ‘potencial risco’ de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou na previsão atualizada para esta sexta-feira (11) e início do sábado.

Todas as localidades fazem parte da Região Metropolitana do Recife, além das zonas da Mata Norte e Mata Sul, na faixa litorânea do estado.

O risco de severidade das chuvas previstas é entre 20mm e 30mm, por hora, ou 50mm, no dia.