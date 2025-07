Vídeo mostra homem sendo assassinado a tiros em Jataúba, no Agreste de Pernambuco

A vítima, identificada como Victor Emanuel Batista, de 24 anos, era usuária de drogas (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que um homem, identificado com Victor Emanuel Batista, de 24 anos, é assassinado a tiros em Jataúba, no Agreste de Pernambuco.



O crime aconteceu no bairro da Boa Vista, na última quarta-feira (2). Victor Emanuel, popularmente conhecido como “Agrestina”, era usuário de drogas.

Nas imagens, é possível ver um homem, com um capacete na cabeça, se aproximando da vítima com a arma em punho e atirando seis vezes a queima-roupa. O suspeito fugiu em uma moto que era conduzida por outra pessoa.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que ao chegar no local do crime, a vítima já estava sem vida. O caso foi registrado pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe como homicídio consumado. A corporação ainda informou que segue investigando o caso.