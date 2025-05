Em apenas um dia dois assaltos são registrados em pontes do Centro do Recife

Este é o segundo caso de assalto na Ponte Maurício de Nassau em pouco mais de um mês (Foto: Shilton Araujo/Esp.DP)

As pontes do Centro do Recife foram palco de dois assaltos na segunda-feira (19). O primeiro caso aconteceu na Ponte Maurício de Nassau e envolveu um jovem de 22 anos, que foi abordado por um criminoso e teve os pertences levados. Já a segunda ocorrência foi registrada no turno da noite, quando um homem foi esfaqueado e assaltado na Ponte da Boa Vista.

O trabalhador de 22 anos estava passando no meio da Ponte Maurício de Nassau em direção ao Cais do Apolo quando foi abordado por um homem que o ameaçou com uma faca no pescoço e ordenou que ele passasse os itens de valor.

O trabalhador deixou uma mochila, carteira e celular com o criminoso, que seguiu em direção à Praça da Independência, em Santo Antônio.

No segundo caso, na Ponte da Boa Vista, a vítima acabou reagindo à abordagem do assaltante, que desferiu golpes de faca contra ele. Populares que passavam pelo local prestaram socorro à vítima. O criminoso conseguiu fugir.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sentada perto de um poste e com ferimentos. O entorno da ponte estava bastante movimentado, mas não intimidou a ação criminosa.

Caso recente

Este é o terceiro caso em pouco mais de um mês. No dia 15 de abril, um jovem foi assaltado e esfaqueado na Ponte Maurício de Nassau enquanto estava indo para o trabalho, por volta das 6h.

Ele foi abordado por cinco assaltantes, que levaram celular, bolsa e carteira. O jovem chegou a ser atendido pelo Samu e levado para o Hospital da Restauração, após sofrer desmaios constantes, mas não resistiu aos ferimentos.

Na época, a Polícia Militar de Pernambuco informou que foi acionada por meio do 16º BPM para averiguar uma ocorrência de assalto com lesão corporal. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Um dia depois do crime a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento no crime. As equipes policiais começaram as buscas pelos suspeitos, que vivem em situação de rua. O primeiro flagrante, de um homem de 37 anos, aconteceu ainda nas imediações do local do crime. De acordo com a apuração, o indivíduo já havia cumprido pena pelo crime de tráfico de drogas. O segundo envolvido tem 28 anos de idade e não possui antecedentes criminais.