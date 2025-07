Com expansão, política de combate à insegurança alimentar passará a atender 184 municípios do Estado

Governo de Pernambuco anuncia ampliação do Programa Leite para Todos (Fotos: Janaína Pepeu/Secom)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (10), a ampliação do programa Leite para Todos, que agora chegará aos 184 municípios do Estado. O investimento total para essa nova etapa da iniciativa é de R$ 118 milhões. O anúncio aconteceu em Garanhuns, no Agreste Meridional.

Desse total, R$ 94 milhões serão aplicados por meio de um novo edital de chamada pública para credenciamento de cooperativas, associações e laticínios, enquanto R$ 24 milhões já haviam sido investidos desde junho de 2024. O programa visa combater a insegurança alimentar e promover geração de renda para pequenos produtores de leite, especialmente os da agricultura familiar.

Atualmente, o Leite para Todos distribui cerca de 12 mil litros de leite por dia em 29 municípios, beneficiando aproximadamente 45 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com a expansão prevista no novo edital, o programa passará a distribuir mais de 68 mil litros diários de leite, sendo 59 mil de leite de vaca e 9 mil de leite de cabra.

A ampliação será feita de forma escalonada, à medida que novos produtores e unidades processadoras forem credenciadas.