Governo de PE dará bolsas para estudantes da área de tecnologia

Estudantes de graduação na área de tecnologia poderão receber bolsas de R$500 ou R$200 pelo InovaTec-PE. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Governo de Pernambuco publicou hoje, no Diário Oficial, a criação do Programa de Formação Tecnológica e Inserção Produtiva do Estado de Pernambuco, o InovaTec-PE. Sob a gestão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE), a iniciativa vai conceder bolsas para estudantes da área de tecnologia com o objetivo de promover a inclusão educacional e social e o desenvolvimento socioeconômico e local.

As bolsas serão concedidas em duas modalidades. A primeira delas custeia a mensalidade, total ou parcialmente, no valor de R$ 500, enquanto que a segunda é um auxílio permanência, no valor de R$200. Elas serão pagas diretamente aos estudantes beneficiados e poderão ser reajustadas por meio de decreto do Poder Executivo, respeitando a disponibilidade orçamentária.

Os candidatos devem ser exclusivamente estudantes dos cursos de graduação tecnológica. Não é possível concorrer às bolsas se o aluno estiver matriculado ou possuir vínculo ativo em outro curso de ensino superior. Entre outros requisitos para receber a bolsa estão: ter concluído o ensino médio em escolas públicas do Estado de Pernambuco nos últimos 5 anos e estar matriculado no primeiro semestre de um dos cursos previstos no edital, em Instituição de Ensino Superior participante do InovaTec-PE.

As ações afirmativas do programa reservam 20% das vagas para candidatos com deficiência; pessoas pertencentes a povos ou comunidades indígenas ou quilombolas; pessoas vinculadas à atividade rural em regime de economia familiar; e para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou vítima de violência doméstica. Os estudantes não poderão acumular as bolsas do InovaTec-PE com outros benefícios com recursos estaduais de mesma natureza.

De acordo com a publicação, a SECTI-PE poderá estabelecer parcerias com instituições públicas ou privadas do Estado, buscando cumprir a finalidade do Programa. A Secretaria irá publicar um edital para credenciar Instituições de Ensino de Superior, onde serão habilitadas aquelas que tiverem Índice Geral de Cursos (IGC) mínimo de 3, conforme avaliação do INEP.