Programa Porto+ oferece 50 vagas de graduação gratuita para pessoas trans

Na primeira etapa do programa, 50 bolsas de estudo 100% gratuitas serão disponibilizadas para qualquer curso do SENAC, exclusivamente, para pessoas trans

Weine Alexandre, diretor de Arte do Porto, compartilhou sentimento sobre o projeto (NIVALDO FRAN/DP)

O Porto Digital oferece, a partir desta quinta (26), 50 bolsas de graduação 100% integrais para cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), exclusivamente para pessoas trans. A iniciativa faz parte do Porto+, programa de inclusão produtiva do Porto.

A adesão do grupo trans configura uma nova etapa do Porto+, que além de ampliar o acesso à capacitação profissional – admitindo graduandos em qualquer curso do Senac, também trabalhará o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho, por meio de corporações parceiras do projeto.

“A gente vai trabalhar já esse ano, num processo de inclusão produtiva com duas frentes, uma parte de formação e uma parte junto às empresas, a parte de letramento com as empresas, para ser o mais eficiente possível”, destacou Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital.

Inscrições de alunos

As oportunidades abrangem áreas como tecnologia, gestão, saúde, design, entre outras. As pessoas interessadas em participar do processo seletivo regular da instituição já terão ingresso no segundo semestre de 2025, e integrarão turmas mistas.

Até o próximo dia 25 de julho, as pré-inscrições estão abertas no site do Senac-PE.

A seleção poderá ser feita com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou mediante a realização de prova, com data a ser definida pelo Porto Digital.

Dos dias 28/07 a 15/08, é o período de matrícula e entrega de documentações. As aulas já devem ser iniciadas no dia 18/08.

Parceria corporativa

Os dois segmentos do projeto de acolhimento acadêmico e mobilização de corporações serão realizados pelo Senac. Regivan Dantas, diretor Regional do Senac, falou sobre a importância da parceria no programa.

“Se a gente oferece oportunidades à vida e dá uma formação, prepara essas pessoas para incluir no mercado de trabalho, isso só vai melhorar a sociedade. E isso vai cada vez mais engrandecer o trabalho que a sociedade precisa, para a gente criar um ambiente em que as pessoas convivam em harmonia”, comentou.

As empresas interessadas em participar podem se inscrever junto ao Porto Digital. Antes de receber os alunos graduados, as corporações participarão de três etapas de workshops de letramento e sensibilização, voltado para colaboradores e lideranças, como foco em temas relacionados a identidade de gênero, raça, acessibilidade, equidade etária e inclusão produtiva.

“Hoje estamos lançando dois movimentos: tem essas 50 bolsas e também tem o curso de letramento para as empresas do Polo Digital. Não basta a gente formar, tem a sequência de tudo disso, como a que a gente está dando essa oportunidade de formação dentro do mercado de trabalho”, comentou a diretora-executiva do Porto Digital, Mariana Pincovsky.

Comunidade

A mediação do evento de lançamento foi feita por Weine Alexandre, Diretor de Arte do Porto. Enquanto pessoa trans não-binária, Weine compartilhou sobre o sentimento de ver projetos inclusivos para pessoas da comunidade trans.

“Não é que falte talento, não é que falte educação, não é que falte sabedoria para preencher essas vagas. Falta oportunidade. É muito importante também dizer que é possível estar aqui nesse espaço, estar nesse lugar, e eu quero ver mais pessoas como eu e diferente de mim aqui”, comentou.