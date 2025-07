Governo de PE investe quase R$ 11 milhões em Complexos da Polícia Científica no Sertão (SDS/Divulgação)

O Governo de Pernambuco abriu, nesta terça-feira (1º), a licitação para a construção de dois Complexos da Polícia Científica (CPCs) nos municípios de Ouricuri e Petrolina, ambos localizados no Sertão pernambucano. A medida faz parte do programa Juntos pela Segurança e prevê um investimento total de R$ 10,78 milhões.

Segundo os editais, disponíveis a partir desta quarta-feira (2) nos sites da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e do Portal de Compras Públicas, o processo licitatório será conduzido no regime de empreitada por preço unitário, com critério de julgamento pelo menor preço global. A abertura das propostas está prevista para ocorrer no dia 25 de julho, em Petrolina, e no dia 28 do mesmo mês, em Ouricuri, ambas às 10h.

Os projetos foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe-PE), e as obras serão fiscalizadas pela Cehab, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE).

As construções terão prazo de execução de oito meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço, e contemplam desde a mobilização até a entrega da documentação final.

De acordo com a Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o lançamento dessas licitações é um passo importante para garantir uma maior segurança à população do Sertão. “Trata-se de uma demanda antiga que agora começa a sair do papel. Nossa missão é ampliar o acesso da população aos serviços públicos e investir em uma estrutura moderna e eficiente para a segurança”, afirmou.

As novas unidades terão 740 m² de área construída e contarão com setores específicos como Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Medicina Legal (IML), recepção, consultórios, cartório, alojamentos, copa, banheiros e arquivo, além de áreas externas com guarita, gerador e estacionamento.

Na cidade de Ouricuri, o CPC será erguido na Avenida Manoel Irineu de Araújo, no Centro do município, em um terreno de 2.868 m². A obra está orçada em R$ 5.456.877,11. Já em Petrolina, a unidade ficará localizada na Avenida Pedrinhas, no bairro Cidade Universitária, ocupando um terreno de 2.396,56 m², com investimento de R$ 5.328.234,20.

“Vamos garantir atendimento local a serviços fundamentais como a perícia criminal e o atendimento médico-legal. Isso representa mais dignidade à população e melhores condições de trabalho para os profissionais”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.