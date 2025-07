Cantora denuncia ter sofrido assédio sexual em ônibus: "tô destruída"

"Eu tô acabada, destruída." diz Cantora de forró assediada em ônibus no Recife (Reprodução/redes sociais)

A cantora de forró Kalluana Lima, de 23 anos, denunciou ter sido vítima de assédio sexual dentro de um ônibus da linha Pelópidas/Joana Bezerra, na segunda-feira (7), enquanto seguia para o trabalho.



O crime, segundo ela, ocorreu por volta das 6h10, quando o coletivo passava pela Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, no Recife.

Segundo relato publicado nas redes sociais, o veículo estava lotado no momento em que ela embarcou e se acomodou.

O suspeito ocupava o assento ao lado desde o início da viagem e, mesmo com o esvaziamento do ônibus, permaneceu ao seu lado.



Kalluana contou ainda que, ao chegar à Agamenon Magalhães, o suspeito passou a acariciar suas pernas e, em seguida, a tocar suas partes íntimas. “Eu gritei, pedi ajuda ao motorista, mas ele aproveitou que o ônibus parou para outros passageiros descerem e fugiu”, desabafou.

A cantora também relatou que outros passageiros tentaram impedir a fuga do agressor, mas não conseguiram alcançá-lo. Ela destacou o constrangimento e o trauma causados pela violência: “Eu tô acabada, destruída. Nunca pensei em passar por uma coisa dessas”.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou ter registrado por meio da 01ª Delegacia de Polícia da Mulher - DEMUL- Santo Amaro, a ocorrência de importunação sexual, ocorrida no interior de um transporte público no bairro do Derby.



“Já na noite do dia 09, a vítima compareceu na 05ª Delegacia de Polícia da Mulher de Paulista e registrou uma nova ocorrência, após receber ameaças através de mensagens de uma rede social. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.” destacou a PCPE através da publicação.