Quadrilha que faturou mais R$ 70 mil com pornografia infantil é presa em Garanhuns

A Operação de Polícia Judiciária denominada "Capture" é de combate aos crimes de pedofilia e à comercialização de pornografia infantil. Três homens foram presos na cidade de Garanhuns, no Agreste do Estado

Três homens foram presos na cidade de Garanhuns, no Agreste pernambucano (Foto: Divulgação/PCPE)

Uma quadrilha de comercialização digital de material pornográfico infantil foi desarticulada durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), realizada na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Três homens foram presos na manhã desta quinta (10).

Segundo a Polícia, os criminosos obtinham lucros de mais de R$ 70 mil, por meio de transferências eletrônicas com difícil rastreio financeiro. Eles disseminavam os conteúdos por redes clandestinas.

Mandados

Foram cumpridos, durante a operação, dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Garanhuns/PE. Dois homens foram presos.

Ainda de acordo com a Polícia, houve também o cumprimento de um terceiro mandado de prisão contra um outro homem, pelo crime de roubo. Além das prisões, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos.

“Os capturados foram colocados à disposição da Justiça e as investigações seguem com a análise do material apreendido e a identificação de outros possíveis envolvidos no esquema”, divulgou a PCPE.

Sobre a Capture

A ação foi coordenada pelo Delegado Victor Hugo, titular da 134ª Delegacia de Garanhuns, sob supervisão do Delegado Seccional Marcos Omena. As equipes das Delegacias de Lajedo e da 8ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (8ª DPRN/DENARC) deram suporte operacional à operação.