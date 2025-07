Suspeito de comandar quadrilha em homicídios por disputa do tráfico é preso

Segundo a Polícia Civil, "alvo prioritário" foi preso na Operação Golpe Final, em Moreno, no Grande Recife

Armas e munições foram apreendidas em operação (Polícia Civil )

Uma operação da Polícia Civil prendeu um homem considerado pelas forças de segurança um dos alvos prioritários por causa do envolvimento em homicídios no Grande Recife.

A Operação Golpe Final teve como alvo uma organização criminosa envolvida na disputa por território do tráfico de drogas em Moreno.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso é de “alta periculosidade”. Um dos crimes atribuídos a ele foi praticado no Totó, na Zona Oeste do Recife, no ano passado.

A polícia relatou o envolvimento desse homem, que não teve o nome divulgado, no assassinato de Marlon Alexandre Neto de Araújo, ocorrido em 27 de agosto de 2024.

O caso foi marcado pelo uso de “extrema violência e forte aparato bélico”. Foram, ao menos, quatro autores armados, encapuzados e com coletes balísticos.

A operação também apreendeu armas, munições, aparelho celular e dinheiro em espécie.

A ação resultou ainda na prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, agravando a situação jurídica do preso.

Em fevereiro deste ano, o irmão desse alvo prioritário já tinha sido preso por posse de munições de uso restrito.

“A captura de ambos revela o envolvimento sistemático do grupo familiar no tráfico local, com estrutura armada própria”, disse a polícia.



Material apreendido:

1 pistola Taurus calibre .40

4 carregadores calibre .40

43 munições calibre .40

1 revólver calibre .38

14 munições calibre .38

1 celular

R$ 770 em espécie