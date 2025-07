Paquetá será inocentado por envolvimento em apostas, diz ex-dirigente

Lucas Paquetá, do West Ham, aguarda resultado do julgamento por suposto envolvimento em apostas esportivas

Paquetá pertence ao West Ham, da Inglaterra (BEN STANSALL / AFP)

Acusado de envolvimento em apostas esportivas, Lucas Paquetá pode estar próximo de conhecer o seu futuro. Mesmo diante da possibilidade de banimento definitivo do futebol, o desfecho do caso pode ser favorável ao meia do West Ham. Ex-CEO do Everton e atual consultor esportivo para clubes de elite, Keith Wyness afirmou que o brasileiro será declarado inocente.

“Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado”, disse Wyness ao podcast Inside Track, do portal inglês “Football Insider”.



No entanto, o ex-dirigente destacou que a demora em dar o veredito pode estar alinhada com a possível descoberta de novas evidências do caso.

